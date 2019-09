Participaron de la inauguración funcionarios del Departamento Ejecutivo y del Legislativo, instituciones intermedias, representantes de distintas fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, ex combatientes de Malvinas y vecinos de San Fernando.

Los vecinos presentes también opinaron sobre la nueva obra. Por ejemplo, Silvia, vecina de la zona, expresó: “El túnel me parece espectacular, lo recorrí y quedó muy lindo. Todos los túneles que hizo la gestión de Andreotti ayudan mucho a la circulación de la zona”.

Asimismo, el diputado provincial y candidato a intendente, Juan Andreotti, quien acompañó al jefe comunal de San Fernando en el acto de inauguración junto al presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, sostuvo: “Este túnel es una obra muy importante porque conecta el este y el oeste del distrito. Nos sirve para descomprimir el tránsito y principalmente para seguir trabajando en la integración. Un túnel no solo mejora la seguridad vial, sino también la seguridad integral del barrio y equipara el nivel socioeconómico de un lado y del otro del distrito”.

El intendente Luis Andreotti, quien encabezó el acto junto al diputado provincial y candidato a intendente Juan Andreotti, destacó: “Estoy muy alegre por el nombre que lleva este túnel que es un homenaje a Evita y a la mujer, y también porque cuando llegamos a la gestión anunciamos un ´San Fernando Sin Barreras´. Son obras muy grandes y emblemáticas como fue el cuartel de Bomberos o el Hospital Municipal, siempre la gente nos escucha, pero hasta que no se realiza no lo cree”.