La Asociación de Lucha Contra la Obesidad eligió al distrito por tercer año consecutivo para su campaña nacional que promueve la actividad física. El Municipio presentó el programa “La salud pesa a tu favor” para promover el bienestar saludable en la comunidad, con la presencia del intendente Julio Zamora y el titular de la entidad, Alberto Cormillot.

Tigre fue el escenario elegido por Alco para su tradicional caminata que promueve la actividad física a nivel nacional. Por tercer año consecutivo cientos de vecinos y visitantes se sumaron a la propuesta, en la que el Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición brindó hidratación e información sobre sus talleres en el distrito. En este contexto, el Municipio lanzó el programa “La salud pesa a tu favor” con la premisa de que la comunidad local adopte cada vez más hábitos saludables en materia alimenticia y la realización de actividades físicas. La iniciativa fue anunciada por el intendente Julio Zamora, junto al prestigioso nutricionista Alberto Cormillot.

“Estamos muy agradecidos con la Fundación Alco por haber elegido a Tigre, por tercer año consecutivo, para realizar esta caminata en donde cada vez más gente participa. Esto tiene que ver con una política activa del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición con el objetivo de brindar herramientas saludables a los vecinos”, sostuvo el jefe comunal, y agregó: “Desde el Municipio generamos infraestructura en los espacios públicos, como las sendas aeróbicas y los puntos saludables, que promueven e incentivan a los vecinos a realizar actividad física y llevar una vida sana”.

Bajo un sol radiante en el centro de la ciudad, se congregaron más de 1000 personas, entre vecinos e integrantes de diversas sucursales de la Asociación de Lucha Contra la Obesidad del país. Los caminantes emprendieron su recorrido por avenida de las Naciones Unidas, el puente Dardo Rocha, la calle Lavalle y el puente Sacriste. El evento contó con el apoyo de diversas organizaciones, como la Fundación Cormillot y el Club de Leones Internacional.

El doctor Alberto Cormillot acompañó a los presentes durante la caminata, y comentó: “Esta gran convocatoria es resultado de la organización del Municipio de Tigre y la Fundación Alco. Esto demuestra que hay mucha gente dispuesta a luchar contra la obesidad y mejorar su calidad de vida. Las políticas públicas en nutrición son fundamentales porque la gente necesita ser ayudada en esta problemática, y eso es lo que hace Tigre desde el Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición”.

En el transcurso de la mañana, Zamora recorrió una nueva unidad sanitaria móvil, que llevará el nombre “Doctor René Favaloro”. Además, los vecinos pudieron aprender la técnica de reanimación cardiopulmonar a cargo del Servicio de Emergencias.

Entre sus políticas públicas vinculadas al bienestar de los vecinos, Tigre mantiene su plan el plan de remodelación y construcción de espacios saludables. En esa línea, el distrito ya cuenta con sendas aeróbicas en sus 11 localidades, para el disfrute de toda la comunidad.

Consultado por el novedoso programa “La salud pesa a tu favor”, que fue presentado durante la jornada, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, explicó: “Dentro de las actividades que estamos generando desde el Municipio en esta lucha contra la obesidad, lanzamos un concurso en donde todos los vecinos se podrán anotar y, si bajan de peso y cumplen con las bases propuestas, serán reconocidos con importantes premios. Esto es una forma de estimular a la gente para que baje de peso y mejore su salud”.

La inscripción online al programa estará disponible a partir del 1 de octubre de manera on line en la siguiente página web. En tanto que, para la modalidad presencial pueden consultarse en página web del Municipio. Quienes deseen participar deben ser vecinos mayores de 18 años. Consistirá en un control y seguimiento del peso de los participantes que deberá realizarse en los polideportivos municipales asignados durante tres meses desde su primer pesaje.

Previo a la largada, se proyectaron videos de iniciativas y propuestas que lleva adelante Alco, con la premisa de difundir los hábitos saludables, la actividad física y la sana alimentación.

María, vecina de San Fernando e integrante de Alco Tigre, agradecida por la organización, comentó: “Tenemos un grupo hermoso en donde todos nos ayudamos. Esta caminata nos hace muy bien, estamos disfrutando mucho el día”. Por su parte Enrique, también integrante de la seccional tigrense de la Asociación de Lucha Contra la Obesidad, dijo: “Esta iniciativa es espectacular, a mi me encantó. Yo pesaba 120 kilos y no me importaba nada, un día vine aquí y gracias a ellos ya llevo bajados 24 kilos. La verdad me encanta, y no pienso abandonar”.

Durante la jornada, personal del Servicio de Emergencia Tigre y agentes del Centro de Operaciones Tigre respaldaron el encuentro.

Como en Tigre, otras 116 ciudades del país replicaron la caminata con una convocatoria de más de 6500 personas, con el objetivo de promover el mensaje de Alco a nivel nacional.

Estuvieron también presentes en la jornada, el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; los concejales Rodrigo Molinos, Gisela Zamora y Gladys Pollán; el subsecretario de Política Sanitaria, Juan Manuel Carballido; el director general del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición, Miguel Castro; el delegado de Tigre Centro, Miguel Escalante; y el presidente del Club de Leones de Rincón de Milberg, Fabricio Troiano.