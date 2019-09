Con respecto al recorrido, Nardini sostuvo que “ante la gran demanda era imprescindible ampliar el sector de imágenes, el sector de esterilización, redistribuir algunos lugares que se están haciendo nuevos para poder ampliar como corresponde y que los vecinos se puedan seguir atendiendo mucho mejor, porque cuando la gente se enferma no le preguntan de qué partido político es o a quién votó”. “Hay una necesidad y tenemos que cumplir con esa demanda”, cerró.

Por este motivo se está construyendo una nueva Unidad de Diagnóstico Primaria de atención de consultorios de observación de Cirugía General, lo que va a permitir atender una mayor cantidad de pacientes, y se abrió una nueva sub estación de esterilización que se agrega a la que ya existe en el Hospital Carrillo. También se están reacondicionando los espacios para la ampliación de la morgue y se está construyendo la respectiva sala de reconocimiento donde habrá cámaras, de manera que aquel que no quiera reconocer el cuerpo personalmente pueda hacerlo de forma virtual.

El Municipio de Malvinas Argentinas trabaja continuamente en la mejora de los servicios brindados a la comunidad, por eso desde la Secretaría de Salud se invierte de manera constante un gran presupuesto para reformar y utilizar con mayor eficacia la infraestructura de los hospitales y los centros de salud. En relación a lo anterior, Basílico señaló que “el crecimiento en Malvinas Argentinas y el aumento de la demanda hacen que tengamos que crecer en forma programática”. “No podemos poner más atención si no tenemos lugar donde atender o cómo hacer los estudios. Estamos reacomodando algunas estructuras que estaban viejas y obsoletas, para dar mayor confort a las familias y pacientes. El crecimiento es exponencial y es una necesidad que tenemos para poder seguir dando respuesta a todos los malvinenses”, añadió.