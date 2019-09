El intendente Nicolás Ducoté participó de la entrega de materiales deportivos al Club Antonio Toro de Presidente Derqui. Estuvo acompañado por la directora del Instituto Nacional de Juventud, Adriana Cáceres; la directora general de Deportes, Florencia Donatti; el asesor en la Agencia de Deportes de la Nación y ex rugbier, Horacio Agulla; y autoridades de la institución.

This site is protected by wp-copyrightpro.com