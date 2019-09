En este sentido, Avruj expresó: “Me dio mucho placer venir porque yo estuve en Corrientes cuando el di la noticia de la identificación positiva a la familia Segovia, luego estuve con ellos en Malvinas y hoy estar aquí entronizando esta placa a mí me llena de emoción”.

El intendente Nicolás Ducoté y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, llevaron adelante un homenaje en el que se realizó la entronización de la placa de Higinio Segovia, ex combatiente fallecido en el conflicto bélico de Malvinas. Además, se hizo la apertura de la muestra itinerante del Archivo Nacional de la Memoria denominada “Malvinas: Héroes con nombre y apellido”.