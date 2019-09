La Expo del Conocimiento continúa este viernes con las charlas magistrales a las 15.30 hs del abogado José Manuel Ubeira que expondrá sobre “Poder Judicial y Estado de Derecho en Argentina”; y a las 17 hs del ex Juez de la Cámara Federal Carlos Rozansky que disertará sobre “Guerra Jurídica: sus implicaciones en la vida democrática del país”.

Sobre el proyecto presentado para que Zárate tenga su Universidad Nacional, el ex Secretario de Educación de la Nación aseguró: “El Municipio está demostrando que hay una demanda, que hay jóvenes que quieren estudiar”.

Por su parte, Jaime Perczyk, que disertó sobre “Las Universidades y su importancia para hacer frente a los desafíos de la Argentina actual y del futuro”, indicó que “una Universidad tiene un gran impacto en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la cultura, pero también tiene un impacto económico tremendo, es una inversión que genera crecimiento no sólo en el conocimiento, sino también en lo económico”.

En el marco de la segunda jornada de la Expo del Conocimiento que se desarrolla en el CGC, el Intendente Osvaldo Cáffaro acompañó en la Conferencia Magistral al Lic. Jaime Perczyk, Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y Rector de la Universidad de Hurlingham, a quien consideró “una persona maravillosa, no solo por sus cualidades humanas sino también como funcionario”.