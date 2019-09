Disfrutando del show artístico junto a sus nietos, Gregorio Trombino, que vive sobre la avenida Sarratea comentó: “Esto es algo maravilloso. No hubiera ni soñado que iban a hacer esto. Le da vida a todo, a los comercios, a la zona, a las casas. Sin palabras”.

“Quiero decirles a los que apostaban políticamente a que esta obra no se terminara, que con muchísimo esfuerzo le cumplimos a los vecinos de Boulogne e hicimos no sólo Sarratea sino este túnel, porque los vecinos merecen estas obras que cambian su calidad de vida”, afirmó Posse, visiblemente emocionado.