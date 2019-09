El Municipio cuenta con programas de asistencia a víctimas de violencia de género como “Mujeres que acompañan mujeres” y “Mujeres emprendedoras”. A través de “Alerta Tigre-Género”, las mujeres víctimas de violencia pueden denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante diferentes dispositivos o aplicaciones tecnológicas y por medio del Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas -DAMA- se brinda protección a quienes denunciaron a sus parejas o ex parejas.

