El primer grupo de investigadores tenía trayectoria en docencia, pero no tenía experiencia en investigación, incluso no tenían formación de posgrado. Para ello, fue necesario crear un equipo de acompañamiento metodológico y de seguimiento de esos proyectos.

Desde el principio, la decisión institucional fue armar grupos de trabajo con líneas de investigación que sean de interés para la Universidad. Al respecto, el Secretario de Investigación, Dr. Juan Pedrosa explica: “La idea inicial fue no salir a comprar llave en mano grupos o líneas de investigación ya consolidadas en otras instituciones”.

Desde el momento en que la Universidad empezó a dar clases un grupo de personas comenzó a investigar. No fue azar, fue una decisión institucional: iniciar las tareas de docencia junto con actividades de investigación y extensión. De a poco, las líneas de investigación adquirieron mayor definición, mediante su vínculo con el territorio y la consolidación de un equipo de trabajo. En este sentido, el Rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Lic. Jaime Perczyk explica: “Creemos que es fundamental para una Universidad tener en marcha desde el inicio esta función de producción de conocimiento situado. Nosotros tenemos la obligación de producir conocimiento relevante en nuestra región, para nuestra provincia y para nuestro país”.