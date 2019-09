El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, participó del encuentro que se realizó en el Club Atlético Boulogne. “Trabajar en conjunto con Nación nos ayuda a seguir fortaleciendo la excelente labor que realizan las sociedades de fomento, clubes barriales y entidades no gubernamentales. Estos lugares son bienes sociales y culturales para la gente”, afirmó.

