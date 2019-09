A su vez el doctor Horacio Monsalvo, consejero de la institución, presentó el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, una iniciativa que busca trabajar desde una mirada no punitiva con los jóvenes en conflicto con la ley penal, a fin de evitar la reincidencia. El programa es desarrollado en conjunto por el Colegio de Abogados de San Martín, la Municipalidad y la Fiscalía General.

La apertura estuvo a cargo de las máximas autoridades de las entidades organizadoras, el doctor Claudio Fede, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín; el doctor Ramón Bogado Tula, integrante de la Comisión Directiva del organismo; el doctor Marcos Vilaplana, presidente del Colegio de Abogados de San Martín; la doctora Claudia Eugenia Portillo, a cargo del Registro de Violencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense; la doctora María Fontemachi, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de Niñez, Adolescencia y Familia; el doctor Juan Archibaldo Lanús, ex secretario de Estado de la Nación; y el padre José María “Pepe” Di Paola.