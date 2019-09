Para cerrar, Achával dijo “En el Frente de Todos sabemos que esta es una medida paliativa, y que lo que se tienen que generar son transformaciones de fondo. Como dice Alberto, necesitamos prender la economía, y a través de la dignidad del trabajo, hacer que cada familia vuelva a tener un ingreso que le permita llevar a su mesa el alimento”. Y concluyó: “Eso es lo que queremos recuperar a partir de diciembre. Mientras tanto, no vamos a dejar de acompañar a todas esas personas que hoy están sufriendo injustamente esta realidad”.

“Pareciera que para Ducoté la realidad del hambre es algo que comenzó ayer. Vemos cómo habla de esta emergencia como si fuese algo ajeno al modelo que viene llevando adelante hace 4 años. ¿Qué pensaban que iba a pasar con las 43 empresas que cerraban cada día? ¿Qué pensaban que iba a pasar con los trabajadores que todos los días se quedaban en la calle? ¿Qué pensaban que iba a pasar con todos esos meses de inflación que a las familias les tocaba afrontar? ¿O con un aumento del 100% en un producto tan básico como es la leche? La consecuencia no es otra que esta: que en la Argentina y en Pilar estemos debatiendo una situación de emergencia como esta”, expresó.

Achával planteó: “No es sostenible que haya jubilados que pasen el día sólo con una taza de mate cocido en la panza. No podemos ser ajenos a que los chicos llegan a los clubes a hacer deporte sin antes haberse alimentado o que hay padres y madres que dejan de comer para que sean sus hijos los que no pasen hambre”. Y remató: “Como dice Alberto, luchar contra el hambre es un deber moral, más en un país que además es productor de alimentos”.

En el marco de la sesión extraordinaria en la que hoy se aprobó el proyecto de Emergencia Alimentaria, Federico Achával, candidato a Intendente del Frente de Todos dijo: “Lo que hace varios días estamos tratando de discutir en Pilar es la necesidad urgente que tienen miles de familias, niños, jubilados e instituciones de tener un plato de comida en su mesa”. “Para nosotros es prioritario que esa situación se resuelva cuanto antes, pero también que se lleve adelante de manera seria y con la mayor universalidad. No podemos permitir que a un solo pilarense le falte el alimento que está necesitando”.