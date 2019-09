Y cerró diciendo: “Esperamos que Ducoté no se esconda, como ya lo viene haciendo, en las manos de sus concejales. Porque hasta el 10 de diciembre es él el principal responsable de estas situaciones. A partir de entonces, seguramente en Pilar ya podamos contar con un gobierno que verdaderamente se haga cargo de nuestro distrito y gestione para la gente”.

“Este Concejo Deliberante no puede mirar para otro lado mientras en Pilar se allanan una veintena de edificios, se secuestran computadoras y frente a eso, hay un Intendente que quiere modificar el circuito de la entrega de microcréditos por la que está siendo investigado, para seguir jugando con la necesidad de la gente”, aseguró.

“Quisieron hacer de cuenta que esa situación social era algo que no existía. Sin embargo hoy acá estamos: en una Argentina y en un Pilar que vive una emergencia consecuencia de los 4 años de políticas de ajuste que vienen aplicando”, argumentó.