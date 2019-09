Mientras bailaba, Florencia Torres subrayó: “Este lugar es fundamental porque me da la posibilidad de darle una atención de lujo a mi hija aunque no tenga obra social. Cada uno de las terapeutas es parte de mi familia”.

Junto a su hijo, Laura Sáenz comentó: “Esta fiesta es hermosa como todo en este lugar. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los profesionales que hacen de este lugar un centro de primerísima calidad”.

“Siempre es una alegría celebrar la primavera y más aún con todos los que conforman la familia del Nido, no sólo los que están en tratamiento sino los que ya egresaron. Es muy difícil explicar el amor y la calidad humana y profesional que hay en este lugar. Esta fiesta es una celebración a todo el trabajo que se realiza día a día”, expresó la directora del centro, María José Fattore.