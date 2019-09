Y agregó: “Nuestra intención es llevar este contenido en valores a todos los ambientes posibles, tanto público como privado. No se trata de una típica cátedra de esos profesionales que hablan muy lindo pero tienen poco contenido sino de charlas de vecinos que exponen su experiencia de vida. La idea es que los oyentes no sean simples receptores del mensaje sino que haya un ida y vuelta y que puedan expandir el mensaje”.

Superación, inclusión, esfuerzo, perdón, son palabras que todos conocemos pero no les damos la importancia que se merecen y, en rara ocasión, las aplicamos a nuestra vida cotidiana.