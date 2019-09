“Somos respetuosos de un hecho lamentable como el que sucedió con esta persona que hallaron sin vida y por el que todavía se desconocen sus causas y es materia de investigación en la Justicia. Estos hechos no tramitan en el ámbito municipal, sino en la Justicia y en fiscalía, pero nuestra manera de actuar es siempre desde el diálogo, la contención y con todo lo que esté a nuestro alcance dentro de las facultades municipales. De ninguna manera vamos a permitir que un grupo de personas ingrese a las oficinas municipales a la fuerza y usando la violencia, maltratando a empleados y destruyendo el patrimonio municipal que no es otro que el que se paga con esfuerzo de todos los vecinos de este partido”, agregan.

“Estas personas entraron a la fuerza a las oficinas municipales, maltrataron a empleados y rompieron lo que tenían a su alcance con patadas y puñetazos, como puertas, paredes, estructuras, computadoras, vidrios, teléfonos y mobiliario de oficina. Hubo empleados en estado de shock y una de las trabajadoras tuvo que ser atendida por SAME luego de un empujón que le provocó una caída y un golpe en la cabeza”, indicaron en un comunicado desde la Municipalidad de Tres de Febrero.

Según pudo saber SMnoticias, la Unidad Funcional N° 6 del departamento judicial de San Martín, a cargo de la doctora Marcela Edith Costa, trabaja en la pista narco como móvil del crimen. No obstante, la familia insiste en que se trató de un hecho de inseguridad, y por eso, el jueves, irrumpieron en la Municipalidad de Tres de Febrero donde agredieron a una empleada y provocaron destrozos en las instalaciones.

El cuerpo de Alberto Chazarreta (41) apareció calcinado el miércoles, con un disparo en la cabeza, en un descampado del límite entre los partidos de Tres de Febrero y Morón. Mientras la versión de la familia es que desapareció cuando fue a vender una camioneta, la justicia no descarta la pista narco.