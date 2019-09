Y Beatriz Grossman, de UPCN, señaló: “El panorama actual es de dominio público, los chicos tienen hambre, los grandes también y no tienen trabajo como para alimentar a sus hijos, y eso se ve reflejado en las escuelas. Reconocemos y felicitamos nuevamente al Municipio por la preocupación”.

Desde UDOCBA, Sergio Gamba, opinó que “lo que está haciendo el Municipio, que lo celebramos, es tomar una decisión de política pública diferente a la que tiene el gobierno nacional y provincial que poco le importan lo que le pasa al pueblo argentino”. Otra gremialista, Pamela Ortiz, de ATE, afirmó que “el responsable es el gobierno provincial y no da respuestas porque su política es no dar respuestas a la mayoría de la ciudadanía. Por eso agradecemos la intervención del Municipio”.

“Ante el pedio del Consejo Escolar, los gremios y la comunidad educativa, el Municipio ha decidido hacer una inversión. Es un refuerzo alimentario. Implica una logística muy grande ya que hay escuelas que no tienen las condiciones. El personal va a tener que hacer un gran esfuerzo por eso la importancia de que los gremios estén presentes”, sostuvo Alicia Aparicio.