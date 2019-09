El torneo se realizó bajo la modalidad ‘todos contra todos’, entre los 12 mejores jugadores del país. En las once rondas participaron los grandes maestros Diego Flores, Fernando Peralta, Alan Pichot, Diego Valerga, Leandro Krisa, y los Maestros Internacionales Martín Bitelmajer, Leonardo Tristán, Enrique Scarella, Andrés Aguillar, Pablo Ismael Acosta, Maximiliano Pérez y Cristian Dolezal, los últimos dos, vecinos de Tigre.

