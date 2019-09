Por su parte el titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, expresó: “Desde que llegó el gobierno de Cambiemos hay una política de vaciamiento, hostigamiento y flexibilización hacia los trabajadores. No están los recursos humanos y materiales suficientes para que funcione correctamente la entidad. Hoy los trabajadores deciden protestar y repudiar las políticas de desprecio que tiene María Eugenia Vidal por el conjunto de los estatales”.

“Hoy tenemos una situación de poco personal producto de un achicamiento brutal del gobierno de Vidal y salarios muy bajos. Falta apoyo a los profesionales para trabajar la problemática del delito comunitariamente. No se puede salir a los territorios sin respaldo institucional. Esta situación no se resuelve desde atrás de un escritorio”, afirmó.

“Se está descuidando a la población y al equipo de trabajo con estas actitudes. Nuestro compañero está cumpliendo más que debidamente su trabajo. La gestión no da lugar a réplica y le inician sanciones disciplinarias. Estamos muy preocupados por esta situación ya que vemos una ausencia de dialogo muy peligrosa en un lugar donde se precisa y mucho de la presencia del Estado”, continuó.

En ese sentido, la dirigente detalló que “muchas veces la comunicación con el Poder Judicial es compleja y nosotros necesitamos acercarnos a los juzgados”. “Esa tarea la realizó nuestro compañero y las autoridades tomaron esa tarea como ausencia al lugar de trabajo. Desde la gestión dicen que eso se podría haber resuelto telefónicamente cuando no es así. Conocemos lo atareado que están los juzgados y la presencia de un profesional para ver las causas es primordial para avanzar”, sostuvo.

“Nuestro compañero es abogado y es fundamental su participación para las personas que pasan por acá. Los funcionarios deben concentrarse en fortalecer las políticas de inclusión y no perseguir trabajadores”, remarcó.

La delegada de ATE Zona Norte, Gabriela Trinidad, señaló que “la situación es muy compleja”, y explicó que “esta institución está siendo vaciada de recursos y contenidos desde que asumió María Eugenia Vidal”. “Además la gestión está hostigando y persiguiendo trabajadores, en este caso han sumariado a un compañero aludiendo que no había cumplido con su tarea y eso no es cierto”, agregó.