Finalizada la charla, Pablo Caserati, dueño del restaurante “El sauzalito” ubicado en el Bajo de San Isidro, expresó: “Está buenísima esta iniciativa del Municipio, ya que beneficia aquellas personas celiacas para que puedan comer tranquilas y a nosotros nos genera más trabajo en tiempos difíciles. Nosotros no dudamos en sumarnos”.

“Buscamos la integración total de las familias, y que aquellas personas que padecen de esta patología se sientan cómodas y seguras a la hora de visitar un restaurante de San Isidro. A partir de hoy, comienzan a realizarse las certificaciones a los comercios, verificando que cumplan con todos los requisitos y el procedimiento de la preparación y elaboración del alimento, como así también en el servicio de mesa para que no exista una continuación con gluten”, señaló el subsecretario de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito de San Isidro, Walter Pérez.