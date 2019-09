La acción se desarrolla a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de Morón, en alianza con la consultora local P&A, que desarrolla sus actividades en Morón desde hace 30 años. Una de las características destacadas del programa es la capacidad de amoldarse a cada empresa con el objetivo de no modificar su estructura diaria sino que se realiza en los momentos disponibles del participante en su lugar de trabajo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com