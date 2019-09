“No estoy obligada de ninguna manera a tomar parte en la actividad política”, afirmó en el escrito. La profesional quien había ingresado al Municipio en octubre de 2016, lamentó profundamente “que no se valore el trabajo que realizamos todos los días, coincidamos o no ideológicamente”.

Según dan cuenta medios de Morón, la arquitecta Cristina Bande renunció a una coordinación de la Dirección de Acción Social del Municipio tras ser convocada a militar “en una mesa instalada en la Plaza Gral. San Martín, no vinculada a la gestión de mi área, sino a la propaganda política vinculada a la reelección de la actual gestión”.