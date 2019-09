“Siempre trato de juntar los residuos en casa, separarlos y reciclarlos. Traigo bolsas dividas y es fácil. Al principio no lo hacía y después lo implementé, no cuesta nada”, concluyó Claudia Wagner, de Martínez.

“Junto toda la semana los residuos y los domingos me acercó a algún ecopunto. Es muy fácil aplicarlo en el día a día”, sostuvo Clara Sanguinetti, de San Isidro.

Y agregó: “San Isidro sustentable no es un slogan. Es una metodología y forma de trabajar que contiene muchos programas de separación, reciclaje, conservación y un conjunto de políticas para todos podamos disfrutar del San Isidro verde, pujante y natural que siempre tuvimos”.