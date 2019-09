“Erradicar la violencia contra las mujeres no es una utopía. Es una meta concreta que como sociedad vamos a lograr si trabajamos y nos comprometemos todas y todos, desde nuestro lugar. Desde nuestro rol en la gestión pública, pero principalmente como ciudadanos y ciudadanas. El accionar del Intendente es muy buen ejemplo de cómo, cuando no miramos para otro lado, las cosas cambian”, afirmó al respecto la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Cabe destacar que el ordenamiento jurídico argentino considera a la violencia de género como una violación a los Derechos Humanos, que exige un tratamiento particular y reacción estatal inmediata. Es un delito público y debe ser denunciado.

“No podemos ser indiferentes a estas situaciones. Si yo no intervenía, una mujer con dos hijos podía morir o quedar muy mal herida”, señaló Valenzuela.

“Estaba yendo a visitar a unos vecinos del Barrio Derqui y a la vuelta de la Municipalidad me encuentro con un hombre golpeando a una mujer en la vereda, agarrándola de los pelos, tratando de meterla en una casa”, declaró Valenzuela. “Fue muy shockeante la situación porque vi la indiferencia de la gente, nadie hacía nada. Entonces decidí parar y llamar al 911, vino el móvil policial, y más que actuar como intendente me comprometí como ciudadano”, agregó.