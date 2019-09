María, vecina de Olivos, quien frecuenta los sábados “El Mercado en tu barrio”, comentó que le parece muy interesante que toda la comunidad tenga acceso a precios económicos, con productos frescos y de buena calidad. Además, destacó la importancia de poder darles lugar a los productores locales que “siempre son muy amables conmigo y me brindan toda la información que necesito”.

