Lamentablemente no hubo lugar para preguntas, por lo que este medio, y otros, no pudieron conocer la fuente de financiación, la modalidad de licitación, y el análisis realizado al respecto del volumen de pasajeros que utiliza el servicio en San Miguel para el desarrollo de la edificación.

La Porta es conocido en San Miguel por poner piedras fundamentales de obras que después nunca construye, como el Banco Provincia en Santa María , o el hospital de esa localidad , que debió ser terminado por la actual gestión de Jaime Méndez. En esta oportunidad, el candidato a intendente no quiso dejar enclavado el compromiso, por lo que prefirió cortar la cinta de una maqueta de lo que sería una estación de micros.

Más de un vecino fue sorprendido ayer en la estación General Lemos por un acto partidario del ex diputado Francisco ‘Franco’ La Porta, convocatoria que prometía ser la inauguración de alguna de las obras anunciadas durante su gestión en el gobierno sciolista. Para desilusión de más de uno, ‘Franco’ cortó la cinta de una maqueta.