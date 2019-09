Esta mañana, el concejal y ex candidato a intendente de Tres de Febrero, Martín Jofré, llamó a cortar...

“Somos tan giles y tan boludos que nos creemos cualquier cosa. ¿Cómo vamos a creer que Kicillof le va a ganar a María Eugenia Vial? Esto no es así”, continuó el ex diputado nacional.

Luego, volvió a reiterar que “si no hay fraude, ganamos nosotros”, y advirtió que se enteró, “que la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se hizo en las escuelas, que son todas kirchneristas”. “¿Cómo no iba a haber fraude? ¿Cómo es posible que Kicillof haya sacado más puntos en la provincia de Buenos Aires que el presidente de la república?”, se preguntó.

“Estoy cada vez más convencido que vamos a ganar las elecciones. Hay una sola certeza que tengo: Si no hay fraude, ganamos tal vez en primera vuelta, y si no, seguramente en segunda vuelta”, afirmó. Y añadió: “Me dijeron que hubo una manifestación en San Justo, en La Matanza, pidiéndole a la intendenta que saque la plata para ayudar a la gente. Esto se va a repetir en muchos otros lados y vamos a ver cómo es cierto que somos más”.

El audio del actor de la afamada serie “Mi cuñado” está dirigido a “todos los amigos de la Unión Cívica Radical de Tres de Febrero y a todos los que adherimos a Juntos por el Cambio”. “Me enteré que mi amigo y correligionario Jorge ‘Chacho’ Novillo es candidato a diputado nacional por la Provincia. Le deseo lo mejor y el lugar en el que está a mi no me sorprende”, dijo, y remarcó: “En 1997 yo fui candidato y estaba en el puesto 18. Vos vas a entrar ‘Cacho’, como lo hice yo”.

El actor y político Luis Brandoni instó a “los amigos de la Unión Cívica Radical de Tres de Febrero” a apoyar al candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio y al jefe comunal en la búsqueda de su reelección. Esto se da a días que se viralizara otro audio del ex legislador en el que asegura que “si no hay fraude”, el macrismo gana en primera vuelta.