“El teatro es un lugar antigrieta por excelencia, es un espacio que nos une a todos, pensemos como pensemos políticamente, porque eso es la cultura. Siempre digo que no sólo tenemos que tapar los baches de las calles sino también los baches del alma, porque todo el mundo debe tener la oportunidad de disfrutar de la obra de un artista. Y, además, la cultura es la mejor inversión, acá trabaja el que está arriba del escenario, pero también lo hace el sonidista, el iluminador, el acomodador, el que vende las entradas… Y así se genera un círculo virtuoso donde desde el espectador hasta el trabajador tiene la chance de mejorar su calidad de vida. Por eso yo quiero decirles que toda la comunidad le tiene que exigir siempre a la dirigencia política un profundo respeto por la cultura y por la educación, por los artistas y por los docentes. Solo así saldremos delante de una vez y para siempre. Nosotros lo hacemos en Escobar y los invito a todos a seguir transitando juntos ese camino de transformación”, finalizó Sujarchuk.

