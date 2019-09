El jefe comunal dijo: “Se trata de una conexión que a los vecinos de este lugar les genera ingreso y egreso y que muchas veces pensaron que no se iba a poder desarrollar, debido a que quedaban linderos al campo La Juanita. Hoy estamos acá, en la calle Patricias Mendocinas, que también es una conexión con el Hospital Drozdowski, y eso es importante”. “Se hizo la obra hidráulica. Recuerdo la gran inundación de 2016 cuando rebalsaron todos los arroyos. Hacía poco habíamos asumido, y cuando vine caminé en el agua y vi lo que padecían los vecinos. Ese es un tema que hoy está solucionado”, agregó.

