Por su parte, la directora de Promoción y Desarrollo Infantil, Guillermina Arrechea, expuso: “Este es un centro de desarrollo infantil nuevo, en un lugar al que no habíamos llegado. Las 40 vacantes ya están asignadas luego de un trabajo comunitario con reuniones previas con todas las familias. La institución estará abierta de 8 a 15 horas y este martes iniciará el período de adaptación”.

