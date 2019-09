Finalmente, de cara al 2023, quien fuera ganador de las elecciones legislativas de 2013 entiende que esta actitud lo “vuelve a colocar como opositor al curtismo”. No quiso responder si buscará la intendencia dentro de cuatro años.

El concejal no quiso opinar sobre las expresiones de Sergio Massa ayer en Tres de Febrero , como tampoco se permitió especular sobre su postura en cuanto a las eventuales pujas de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof con el de Diego Valenzuela al momento de discutir recursos.

“Con el intendente Diego Valenzuela he construido una relación personal, y en lo político, siempre hemos sido escuchados, como en el Concejo Deliberante”, indicó Jofré.

A diferencia de lo que sucede, desde su visión, con los representantes locales del Frente de Todos, “Alberto Fernández ha demostrado mucho diálogo y querer terminar con la grieta”, en cambio, en Tres de Febrero, los candidatos locales representan “los desastrosos últimos años -del curtismo- con total abandono” de la gestión. “ La foto de la campaña del candidato Juan Debandi, junto al ex intendente Hugo Curto y todos los personajes que formaron parte del gabinete durante 24 años, demuestra que no hay ninguna renovación en la propuesta”, exclamó.

“En el distrito se hizo mucho, propuestas que hicimos durante nuestra campaña en materia de seguridad, de infraestructura, y aunque faltan cosas por hacer, estamos convencidos que este es el camino para seguir adelante y no volver a un gobierno como el de Hugo Curto”, dijo.

Jofré habló del “desastre económico que hizo el gobierno nacional en el país”, por lo que, al menos en lo personal, ve con buenos ojos y lo “pone contento” la llegada de un “gobierno peronista” como el de Alberto Fernández en la Nación. No obstante, consideró que el distrito “corre riesgo de volver atrás, por eso tomé la decisión de acompañar al intendente Diego Valenzuela, y le pedimos al vecino que así lo haga”.

El dirigente, quien estaba en standby político y volvió tras un tiempo sabático a la militancia, anunció su respaldo al intendente local junto a la concejal Sandra Lizárraga y el ex consejero escolar Roberto Rodríguez.

