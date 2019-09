Un disco World Music que recorre a través de once canciones, culturas y coplas de diferentes partes...

“La Diabetes tiene distintos niveles de complejidad, algunos pacientes toman medicación por vía oral, pueden seguirse en los centros y no requieren ir al Hospital San Cayetano donde está el equipo interdisciplinario de Diabetología para interconsultar o casos de pacientes que no responden al tratamiento. Tener este lugar para poder trabajar en conjunto es un lujo que debe utilizarse en forma racional. La idea es optimizar lo más posible los recursos que tenemos”, cerró.

“Necesitamos que el vecino se acerque a los centros de salud o al Hospital San Cayetano para consulta y estudios, sobre todo los adultos, porque en la medida que el vecino esté cuidado y se haga los estudios, adquiere mejor calidad de vida y con un menor costo, para que no llegar a un estadío más grave, tomándolo a tiempo donde se cura más rápido y sufre menos la familia. Y su opinión es muy importante para que vayamos mejorando cada día”, concluyó.

Y agregó: “Esta capacitación se hace cada 15 días, con esta modalidad de tener el nuevo Hospital San Cayetano, que nos da una mayor posibilidad de control sobre los pacientes, que se pueden hacer acá todos los estudios, sin derivarlos a distintas instituciones o al Hospital Provincial. Estamos realmente contentos, porque hemos más que duplicado la cantidad de pacientes del Programa, sobre todo vecinos que no tienen cobertura de salud. La idea es seguir con estas charlas quincenales, donde cada problema o matiz que surge se conversa, se elabora para tener un diagnóstico que sea igual para todos, y se va avanzando”.