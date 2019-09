Fue gracias a las cámaras que el personal del SAME, que seguía los acontecimientos desde las imágenes, pudo volver a llamar telefónicamente e indicar a la persona que se había comunicado que inclinara a la víctima para que no sufriera un ahogamiento con su propio vómito, situación que hubiera podido costarle la vida.

Inmediatamente, el personal que observaba las imágenes da la alerta al SAME, poniendo en funcionamiento un protocolo de acción que incluye también el aviso a los efectivos municipales de la Patrulla Vicente López.

Ocurrió en la esquina de Echeverría y Pelliza. Un peatón se descompuso, fue registrado por una cámara de seguridad municipal y así pudo recibir una rápida asistencia por parte del SAME.