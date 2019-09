En los últimos años, el club logró una reorganización administrativa que le permite brindar servicios como bufete, salón para eventos equipado con mobiliarios, horno comercial, freezer, parrilla, cancha de Papi Futbol completamente techada, avances logrados por colaboración exclusiva de los socios, vecinos y comerciantes. “Rifamos entradas para el Parque de la Costa, entre otras acciones para recaudar y así podemos mejorar día a día el servicio de nuestra entidad para la gente”, comentaron desde el club, que no recibe colaboración alguna del gobierno de Tres de Febrero.

