Bajo ningún punto de vista, agentes de tránsito o personal policial pueden retener los carnets de conducir de automovilistas por mal estacionamiento, es una acción ilegal y según varios fallos judiciales, inconstitucional. No obstante, en José C. Paz cada funcionario del gobierno de Mario Ishii hace lo que quiere, o lo que le ordenan, a pesar de que esté fuera de la Ley.

Ocurrió ayer en Av. José Altube al 1700, frente al Banco Nación, donde un vecino fue correctamente multado por estacionar en un lugar no permitido. “Traigo a mi papá discapacitado”, aducía el hombre, quien a pesar de la justificación, cometió una falta punible de sanción.

No obstante, la ilegalidad estuvo en la retención indebida de la licencia de conducir, algo que según denuncian, es una acción reiterada por parte de los agentes de tránsito de Mario Ishii.

Según el artículo 72 de la Ley de Tránsito 24.449, la autoridad que controla debe retener la licencia cuando está vencida o caducó por cambios de datos no denunciados oportunamente, también porque no se ajuste a los límites de edad, fuera adulterada o viola los requisitos que impone la Ley.

Otros motivos válidos pueden ser la inhabilitación total o parcial o porque el titular sufrió una evidente disminución de sus condiciones psicofísicas en relación a las que se exigen, por ejemplo, disminución de la visión o facultades motrices.

También se contempla para la retención del carnet el conducir con alcohol en sangre o estupefacientes, violación de los límites de velocidad, no respetar los semáforos, conducir en contramano o no portar el comprobante de la Revisión Técnica Obligatoria, o la póliza de seguro.

Claramente, la Ley no contempla el mal estacionamiento como causal para la retención de la licencia de conducir, como lo hicieron dos agentes de tránsito en José C. Paz.

Licencia digital

Para evitar este tipo de atropellos por parte de autoridades que claramente buscan recaudar con artimañas ilegales, la licencia de conducir digital -en el celular-, es una opción válida.

Mediante la aplicación Mi Argentina se la puede descargar. Tiene el mismo aspecto y los mismos datos que la física y debe ser aceptada por la autoridad requirente.