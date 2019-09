“Me gustaría que estén los 365 días del año así, como están hoy, alegres y contentos. Nos duele saber que muchos de ustedes hoy viven preocupados por si van a poder pagar las cuentas o los medicamentos. Nos duele que a muchos les cueste llevar un plato de comida. Y tenemos el compromiso de recuperar un Estado que no los deje solos”.

“En nuestro país no tiene que haber un solo abuelo que no tenga cobertura social, medicamentos, menos el alimento que necesita”.

“Vieron cómo cada vez eran menos los alimentos que llegaban en los bolsones de PAMI, vieron cómo después fueron por los medicamentos y sufrieron también, como tantos argentinos, las tarifas impagables. Vieron a un gobierno que fue capaz de llegar a la insensibilidad de dejar que un jubilado tenga que elegir cuál de todos los dolores que sufre poder calmar porque la plata no alcanza. O peor, como pasa hoy en nuestro país, que haya jubilados que no tengan qué comer”, describió.

Luego mencionó que “Nos planteamos el desafío de que, entre tantas tristezas y después de tanto daño, esta fuera una fecha de alegría para todos ustedes. Porque la vida de un jubilado no puede ser de otra manera”.

Estuvieron presentes más de 20 centros de jubilados de todas las localidades del distrito. Además, la jornada contó con la presencia de la diputada Nacional Mirta Tundis, del ex diputado Nacional Juan Carlos Díaz Roig, de la diputada Provincial Lucía Portos y de concejales y candidatos a concejales del Frente de Todos.