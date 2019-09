“La verdad que esta iniciativa me parece algo que tenía que pasar. La gente pide que pare el tema de la contaminación. La organización fue espectacular, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para cambiar”, comentó Bárbara Pérez.

“Vienen familias enteras a las que les gusta cuidar su costa, y son conscientes de la importancia de hacerlo. No hay otra manera de juntar los plásticos que haciéndolo uno a uno. Para nosotros llevar adelante este programa es importantísimo. Siempre fuimos pioneros en preservar el espacio público y la naturaleza del distrito”, afirmó Posse.