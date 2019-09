Un disco World Music que recorre a través de once canciones, culturas y coplas de diferentes partes...

En tanto que Luz Palavecino del barrio La Paloma de El Talar, participó del concurso con un chamamé y comentó: “Para mí es un honor poder ser parte de esto. Me alegra que el Municipio le dé espacio a cada persona que tiene un talento”. Por su parte, Iaia Portillo, participó con el grupo folklórico de música “Ecopla” y dijo: “Nos sentimos súper emocionadas. El teatro está bárbaro, el sonido y la atención que recibimos también, y eso para los artistas en un mimo al alma”.

“Fue algo que hicimos con mucho sacrificio. Se pudo ver a través de los chicos que lo dieron todo. Trabajamos con mucha disciplina, a veces hasta 8 horas por día para llegar a este nivel. Estoy muy feliz y me siento orgulloso de que Tigre apueste a la cultura”, destacó Danny Berry, director de la escuela de danza ganadora del certamen.