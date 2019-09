“Las pymes no llegan a cubrir gastos para la producción, y los empleados no llegan a fin de mes”, exclamó el diputado provincial, quien, como primeras medidas desde el Ejecutivo local, si les toca ser gobierno, desarrollarán una ventanilla única para las pequeñas y medianas empresas “con asesoramiento integral, y fortalecimiento de distintas políticas, como la del empleo joven”.

Massa habló de un “ajuste brutal” durante el gobierno de Mauricio Macri, pero no pudo garantizar que la administración de Alberto Fernández no continúe con ese tipo de medidas antipáticas.

“Las pequeñas y medianas empresas de Tres de Febrero sienten que el Estado está solo para cobrarle impuestos”, sostuvo el ex candidato a presidente, quien anunció un “acuerdo económico y social entre empresarios, trabajadores y gobierno para definir una nueva cultura tributaria”, además de un programa de lucha contra la inflación a cuatro años.