“La prioridad ahora es identificar, localizar y detener a este fletero. Las circunstancias del hecho aún no están claras. No sabemos si tuvo un altercado con estos vecinos o si lo quisieron asaltar. Necesitamos ubicarlo o que se presente para aclarar por qué disparó”, dijo a Télam uno de los investigadores.

Un grupo de 5 hombres de entre 22 y 58 años fueron baleados este lunes en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, por un fletero que aún no fue identificado y permanece prófugo, en circunstancias que se investigan, informaron fuentes policiales y judiciales.