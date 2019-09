El ex legislador nacional, Carlos Brown, consideró que las medidas económicas que tomó el gobierno...

Además, durante la jornada se recaudaron alimentos no perecederos para la campaña “Comer bien”.

A través de “San Martín te quiere bien” se entregó material de concientización a los jóvenes sobre el cuidado en las relaciones sexuales, prevención de la violencia de género, la conducción responsable y la importancia del mensaje no es no.