Por su parte, Norma Ramos agregó: “Estoy muy contenta y sorprendida, pareciera ayer cuando se fundó la agrupación. Creo en el poder del deporte, y ayudar a grandes y chicos a través de él a mí me da una alegría especial. Hoy son más de 180 atletas de distintas edades y localidades que se acercaron a participar, como también lo hizo el intendente Nicolás Ducoté, con quien estoy muy agradecida por acompañarnos y apoyarnos siempre desde su gestión”.

La actividad tuvo lugar en el predio Atletismo Norma Ramos de Derqui -699/799 Vicecomodoro Meisner- entre las 8 y 11 horas y los atletas pudieron optar entre el circuito de 3 y 8 kilómetros. La inscripción constó de la colaboración de 4 alimentos no perecederos, los cuales, posteriormente, fueron destinados al merendero “Hijos del corazón” de Norma Ramos.