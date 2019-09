Días atrás, los médicos establecieron una denuncia penal ante la falta de insumos – drogas y descartables – en el hospital municipal y en los centros de salud moronenses. La presentación fue desestimada por la Justicia en un tiempo record, no obstante sirvió para que se restablezca la provisión de elementos de trabajo, lo que solo duró algunas semanas, indican.

El conflicto entre los médicos y el gobierno de Ramiro Tagliaferro inició a principios de agosto de 2018, y a más de un año, aún no tiene resolución. Los trabajadores pidieron aumentos salariales, concursos para completar los cargos vacantes e insumos.

La convocatoria a la Plaza General San Martín fue en el marco de “defender la salud es entre todos porque sin insumos no hay salud”.