Otro ciclista, Rubén, consideró que “es bárbara esta iniciativa, se recrea la familia con esto y por eso debe seguir adelante como todo lo que hacen en deporte, como la Natación, lo recreativo y todo lo que ayuda a formar valores de equipo”. Iván también festejó. “Vinimos con la caravana y disfrutando. Está muy bueno, el día acompaña y está lleno de gente y me encanta”, opinó. Y Silvana dijo: “Muy lindo, no es la primera vez que venimos y nos parece fantástico. Es un poco conocer al resto de la comunidad y pasar un lindo momento”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com