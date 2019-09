Además, es el primer distrito en aplicar botones de pánico físicos y en smartphones, y en implementar dispositivos como el DAMA, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se sumaron el 0800 DROG NO, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita, y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados -o drones- en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.

