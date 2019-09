Belén, vecina de Pilar, expresó: “Toda la jornada estuvo muy linda. Soy artista visual, hago fotografía desde chica y nunca había estado en un evento así. Me fascinó, me gusta estar en contacto con otros fotógrafos y vivir esta experiencia”. Por su parte, Carlos, oriundo de Tigre, opinó: “Vine desde el amanecer e hice todas las actividades. Soy enamorado de mi ciudad y que se hagan este tipo de eventos culturales es maravilloso, espero que sigan”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com