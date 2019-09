El sistema Alerta Tigre Global permitió controlar un feroz incendio en una vivienda ubicada en el barrio Las Tunas, General Pacheco. Las cámaras de seguridad del COT realizaron un seguimiento minucioso, mientras los agentes y los bomberos de la localidad desarrollaban el procedimiento. No hubo víctimas ni heridos y los daños fueron solo materiales.

El mensaje de texto de un vecino a la plataforma de denuncias anónimas dio aviso a las autoridades, para que acudieran al siniestro ocurrido sobre 14 de Mayo y Ramón Carillo. El procedimiento fue coordinado entre el Centro de Operaciones Tigre y los bomberos de General Pacheco. No hubo heridos.