Otro agasajado fue Gabriel, del Centro de Jubilados San Martin de la localidad de Virreyes. “Es una cosa que se hace todos los años y me encanta venir. Es muy bueno”, celebró el sanfernandino. También festejo Hilda del Polideportivo 1, quien sostuvo que “es una fiesta hermosa y estoy muy agradecida al Intendente porque nos juntamos todos”. Y Elsa, del mismo polideportivo, coincidió: “Esto es hermoso. Nos da mucha alegría a nosotros porque después de un año de ejercicio, de gimnasia y nuevos aprendizajes, hoy festejamos y nos ponemos muy felices. Le agradecemos a nuestro intendente y a todos los profes que nos tratan tan bien”.

Luego de arrancarle risas y carcajadas a miles de abuelos, el talentoso humorista elogió la fiesta armada por el Municipio para agasajar a los jubilados. “Divino, me encanta venir, más que es una fiesta de la primavera para gente mayormente jubilados, me da mucha alegría y placer venir. Hacemos un pedacito de ‘La cátedra…’ show que hago hace tantos años, pero más que nada hacer presencia, acompañarlos y hacerlos reír un rato”, expresó.

“Y acompañando a Juan Andreotti -agregó- que no tengo dudas que al enorme trabajo, la enorme tarea de Luis Andreotti con los jubilados en particular en los polis, en los centros de jubilados y en San Fernando en general. Es el mejor Intendente de la Provincia y Juan va a continuar y mejorar la tarea”.

“Es una alegría poder compartir con 2500 abuelos sanfernandinos su día. Este es un trabajo de siete años donde se ha generado un muy buen vínculo con ellos, principalmente por estar presente. Esto no es mágico, es algo que se realiza con trabajo. Nosotros hemos aprendido cuando llegamos, hemos mirado a Tigre cuando estaba Sergio Massa dentro del municipio, vimos la manera de trabajar y la mirada con los jubilados, y lo hicimos en San Fernando”, afirmó Andreotti.