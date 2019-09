El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en José C. Paz estuvo reunido con el candidato a vicepresidente...

“Estos avances generan que la gente recupere la esperanza y que entiendan que los políticos no son todos iguales. No prometemos cosas irrealizables sino que cumplimos con las metas que nos fuimos poniendo, ante las dificultades económicas del país, para poder seguir avanzando y dignificando a la gente a través de la obra pública descentralizada como nunca se ha hecho en todo Malvinas Argentinas”, finalizó Leo Nardini.