La concejal Gisela Zamora, quien también estuvo presente en la actividad, manifestó la importancia que tienen los polideportivos municipales y los centro de jubilados en la contención de la tercera edad y agregó: “Queríamos brindarles un agasajo de esta magnitud a nuestros vecinos porque sabemos que no la han pasado nada bien los últimos años. Lo que viene será mucho mejor”.

